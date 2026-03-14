Pestacle Chaises Morcenx-la-Nouvelle
Pestacle Chaises Morcenx-la-Nouvelle samedi 11 avril 2026.
Pestacle Chaises
12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Découvrez le pestacle Chaises présenté par la Compagnie 2BOUT DE FICELLE.
Enfants à partir de 2 ans.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Découvrez le pestacle Chaises présenté par la Compagnie 2BOUT DE FICELLE.
Enfants à partir de 2 ans.
Entrée libre dans la limite des places disponibles .
12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr
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English : Pestacle Chaises
Discover the show Chaises presented by Compagnie 2BOUT DE FICELLE.
Children aged 2 and up.
Free admission, subject to availability
L’événement Pestacle Chaises Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Morcenx