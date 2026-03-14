Pestacle Chaises

12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Découvrez le pestacle Chaises présenté par la Compagnie 2BOUT DE FICELLE.

Enfants à partir de 2 ans.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Découvrez le pestacle Chaises présenté par la Compagnie 2BOUT DE FICELLE.

Enfants à partir de 2 ans.

Entrée libre dans la limite des places disponibles .

12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr

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English : Pestacle Chaises

Discover the show Chaises presented by Compagnie 2BOUT DE FICELLE.

Children aged 2 and up.

Free admission, subject to availability

L’événement Pestacle Chaises Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Morcenx