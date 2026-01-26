Pestacle Conte théatralisé Yaya la petite poule Arengosse
Mediatheque Arengosse 340 Rue Jean Dulos Arengosse Landes
Début : 2026-02-11
2026-02-11
Venez découvrir le Pestacle Yaya la petite poule .
Ce conte théâtralisé vous sera présenté par la Compagnie CETO
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Entrée libre dans la limite des places disponibles .
Mediatheque Arengosse 340 Rue Jean Dulos Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr
English : Pestacle Conte théatralisé Yaya la petite poule
Come and discover the show Yaya la petite poule .
This theatrical tale will be presented by Compagnie CETO
Free admission, subject to availability
L’événement Pestacle Conte théatralisé Yaya la petite poule Arengosse a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Morcenx