Pestacle Conte théatralisé Yaya la petite poule Arengosse

Pestacle Conte théatralisé Yaya la petite poule

Mediatheque Arengosse 340 Rue Jean Dulos Arengosse Landes

2026-02-11

2026-02-11

2026-02-11

Venez découvrir le Pestacle Yaya la petite poule .

Ce conte théâtralisé vous sera présenté par la Compagnie CETO

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mediatheque Arengosse 340 Rue Jean Dulos Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr

English : Pestacle Conte théatralisé Yaya la petite poule

Come and discover the show Yaya la petite poule .

This theatrical tale will be presented by Compagnie CETO

Free admission, subject to availability

