Pestacle Les champions de la lecture Arengosse
Pestacle Les champions de la lecture Arengosse jeudi 22 janvier 2026.
Pestacle Les champions de la lecture
340 Rue Jean Dulos Arengosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
Venez nombreux découvrir le Pestacle Les champions de la lecture par la classe de CM2 de l’école publique
1 verre de l’amitié sera offert
Entrée libre dans la limite des places disponibles
340 Rue Jean Dulos Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr
English :
Come and discover the show Les champions de la lecture by the CM2 class of the public school
1 glass of friendship will be offered
Free admission, subject to availability
L’événement Pestacle Les champions de la lecture Arengosse a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Morcenx