Pestacle Les champions de la lecture

340 Rue Jean Dulos Arengosse Landes

Tarif :

Date :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Venez nombreux découvrir le Pestacle Les champions de la lecture par la classe de CM2 de l’école publique

1 verre de l’amitié sera offert

Entrée libre dans la limite des places disponibles

340 Rue Jean Dulos Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr

English :

Come and discover the show Les champions de la lecture by the CM2 class of the public school

1 glass of friendship will be offered

Free admission, subject to availability

L’événement Pestacle Les champions de la lecture Arengosse a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Morcenx