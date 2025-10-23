Pestacle Théâtre musical Morcenx-la-Nouvelle

Pestacle Théâtre musical Morcenx-la-Nouvelle jeudi 23 octobre 2025.

Pestacle Théâtre musical

12 place léo bouyssou, médiathèque Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Venez nombreux découvrir le Pestacle Tèmpi Tèmtoa !

Tout public dès 6 mois

Venez nombreux découvrir le Pestacle Tèmpi Tèmtoa !

Tout public dès 6 mois .

12 place léo bouyssou, médiathèque Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque@paysmorcenais.fr

English : Pestacle Théâtre musical

Come and discover the Tèmpi Tèmtoa show!

All audiences from 6 months

German : Pestacle Théâtre musical

Kommen Sie zahlreich und entdecken Sie das Pestacle Tèmpi Tèmtoa!

Für alle ab 6 Monaten

Italiano :

Venite a vedere lo spettacolo dei Tèmpi Tèmtoa!

Per tutte le età a partire da 6 mesi

Espanol : Pestacle Théâtre musical

¡Ven a ver el espectáculo de Tèmpi Tèmtoa!

Para todas las edades a partir de 6 meses

L’événement Pestacle Théâtre musical Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Morcenx