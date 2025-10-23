Pestacle Théâtre musical Morcenx-la-Nouvelle
Pestacle Théâtre musical Morcenx-la-Nouvelle jeudi 23 octobre 2025.
Pestacle Théâtre musical
12 place léo bouyssou, médiathèque Morcenx-la-Nouvelle Landes
Gratuit
Venez nombreux découvrir le Pestacle Tèmpi Tèmtoa !
Tout public dès 6 mois
12 place léo bouyssou, médiathèque Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque@paysmorcenais.fr
English : Pestacle Théâtre musical
Come and discover the Tèmpi Tèmtoa show!
All audiences from 6 months
German : Pestacle Théâtre musical
Kommen Sie zahlreich und entdecken Sie das Pestacle Tèmpi Tèmtoa!
Für alle ab 6 Monaten
Italiano :
Venite a vedere lo spettacolo dei Tèmpi Tèmtoa!
Per tutte le età a partire da 6 mesi
Espanol : Pestacle Théâtre musical
¡Ven a ver el espectáculo de Tèmpi Tèmtoa!
Para todas las edades a partir de 6 meses
