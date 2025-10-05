PESTACLES ! FLASH – CENTRE GERARD PHILIPE Calais

PESTACLES ! FLASH Début : 2026-02-07 à 15:00. Tarif : – euros.

POLE SPECTACLE VIVANT PRÉSENTE : PESTACLES ! FLASHA partir de 5 ansDans le port du Havre, Flash, un jeune papillon a` peine sorti de sa chrysalide découvre qu’il est un e´phe´me`re. Dès lors, une seule question occupe son esprit : comment réussir sa vie en 24 Heures ? Grâce a` l’aide de Lili et Jojo, une souris et un blaireau, Flash va faire le voyage de sa vie et tenter de rallier la septième merveille du monde, du moins pour des papillons : le Stade de France, ses 454 projecteurs et ses 8 000 mètres carrés de pelouse. Mais Saint-Denis, ce n’est pas la porte a` côté´. Flash arrivera-t-il a` temps ?Auteur : Vincent Tirilly Compositeur : Simon Mimoun Mise en scène : Vincent Tirilly, Simon Mimoun Chorégraphie : Camille Bonnenfant Costumes et accessoires : Celia Canning Mise en lumière : Roxane Gzyl et Charles Des Rotours Mise en Son : Antoine Campredon Construction décor : Charles Des Rotours Interprètes : Dorine Pouderoux, Julien Wolf, Simon Lehuraux, Stanislas de Lachapelle Avec le soutien de : CNM, ADAMI, Le Sax a` Ache`res (78) – Scène Conventionnée d’Intérêt National – Art, Enfance, Jeunesse, Musiques Actuelles / Théâtre des Salins a` Martigues (13) – Scène Nationale / L’Odéon a` Tremblay-en-France (93) – Scène Musicale. Diffusion : Caroline Sitruk / Production : Eric Ghenassia (DSLZ) Les tarifs étudiants et moins de 18 ans (- 50%) sont uniquement accessibles au guichet du Centre Gérard-Philipe et du Grand Théâtre de Calais sur présentation d’un justificatif.»

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE GERARD PHILIPE 450 RUE AUGUSTE RODIN 62100 Calais 62