GOSPEL RIVER – EGLISE LUTHERIENNE DE LA TRINITE Paris

PESTACLES ! THE WACKIDS Début : 2026-02-08 à 16:30. Tarif : – euros.

POLE SPECTACLE VIVANT PRÉSENTE : PESTACLES ! THE WACKIDSA partir de 6 ansLes Wackids sont des enfants des années 80. À cette époque, l’an 2000 c’était le FUTUR. On imaginait des voitures volantes, on a eu la Renault Clio. On rêvait de télé´-transportation, on a eu le Nokia 3310. On fantasmait la Télé´ en 3D, on a eu la télé´-réalité´. Mais quand on écoutait du rock, on brûlait d’envie qu’il résiste a` l’épreuve du temps. The Wackids est un groupe de super-héros du rock réinterprétant les tubes interplanétaires et transge´ne´rationnels a` la sauce Rock’n’Toys. Armés d’instruments pour enfants, de jouets musicaux et de gadgets sonores, costumés en Power Rangers, ils t’embarquent a`bord de leur nouvelle navette FUTUR 2000. Leur mission : prouver que le rock a survécu au bug de l’an 2000 et à de nombreux pièges : de l’Auto-Tune a` la Tecktonik en passant par Rene´ la Taupe et la Star Academy, le combat n’était pas gagné´. Et pourtant… ROCK IS NOT DEAD !BLOWMASTER (Wacky jaune) BONGOSTAR (Wacky rouge) SPEEDFINGER (Wacky bleu) Création lumière, éclairagiste : CAPTAIN SPOT (Wacky noir) Ingénieur son : SOUNDBOOSTER (Wacky noir) Chargée de diffusion : Peggy Monchaux Identité´ visuelle et conception graphique : Florent Larronde Création et réalisation des costumes : Ex-NihiloProduction : The Wackids / Musiques en Route Co-production : OARA – Office Artistique de la Re´gion Nouvelle-Aquitaine / IDDAC – Agence Culturelle du De´partement de la Gironde Avec le soutien de L’Adami www.adami.fr / La Sacem / La Coope´rative de Mai – Clermont-Ferrand / La Nouvelle Vague – St-Malo / Musiques de Nuit, le Rocher de Palmer – Cenon / L’Entrepo^t – Le Haillan / Loog Guitars / Du¨breq StylophoneLes tarifs étudiants et moins de 18 ans (- 50%) sont uniquement accessibles au guichet du Centre Gérard-Philipe et du Grand Théâtre de Calais sur présentation d’un justificatif.

CENTRE GERARD PHILIPE 450 RUE AUGUSTE RODIN 62100 Calais 62