PÉTANQUE 10ÈME NATIONAL DE LA VILLE D’AGDE TOP 500 Route de Bessan Agde

Route de Bessan Boulodrome Dominique-Trani Agde Hérault

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

L’Elan Pétanqueur Agathois organise, avec le concours du Comité Départemental de Pétanque et Jeu Provençal, de la Ville d’Agde, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la 10e édition de son National Pétanque.

Dès 9h le samedi 11 octobre, 280 triplettes masculines et à compter de 14h30 un concours départemental féminin doublettes, animeront le boulodrome Dominique-Trani.

Les National et Départemental féminin se poursuivront le lendemain, tandis qu’un concours doublette, avec des inscriptions sur place, complètera le programme de ce week-end, à partir de 10h.

30 euros par équipe Libellé à Elan Pétanqueur Agathois adresse Alain Veyssière 12 rue des Ecoles 34710 Lespignan 06 15 22 62 56

Inscriptions concours doublettes 10 euros sur place .

The Elan Pétanqueur Agathois, with the support of the Comité Départemental de Pétanque et Jeu Provençal, the town of Agde, the Hérault department and the logistical support of Hérault Sport, is organizing the 10th edition of its National Pétanque.

Der Elan Pétanqueur Agathois organisiert mit Unterstützung des Comité Départemental de Pétanque et Jeu Provençal, der Stadt Agde, des Département de l’Hérault und der logistischen Unterstützung von Hérault Sport die 10. Ausgabe seines National Pétanque.

Elan Pétanqueur Agathois, con il sostegno del Comité Départemental de Pétanque et Jeu Provençal, della città di Agde, del dipartimento dell’Hérault e il supporto logistico di Hérault Sport, organizza la 10ª edizione della sua Pétanque Nazionale.

Elan Pétanqueur Agathois, con el apoyo del Comité Départemental de Pétanque et Jeu Provençal, la ciudad de Agde, el departamento de Hérault y el apoyo logístico de Hérault Sport, organiza la 10ª edición de su Nacional de Pétanque.

