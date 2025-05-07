Pétanque Alvertonne 2025 Arvert
Pétanque Alvertonne 2025 Arvert mercredi 7 mai 2025.
Pétanque Alvertonne 2025
Parc de Loisirs d’Arvert Arvert Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date :
Début : 2025-05-07 14:30:00
fin : 2025-06-10
Date(s) :
2025-05-07 2025-05-14 2025-05-21 2025-05-28 2025-06-04 2025-06-10 2025-06-24 2025-07-08 2025-07-22 2025-08-05 2025-08-19 2025-09-02 2025-09-16 2025-09-30
Tournois en doublette tout l’été en 4 parties !
Rendez-vous au parc de Loisirs pour essayer de remporter de nombreux lots !
Parc de Loisirs d’Arvert Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 20 83 36
English :
Doubles tournaments all summer in 4 games!
See you at the Parc de Loisirs for your chance to win lots of prizes!
German :
Doppelkopfturniere den ganzen Sommer über in 4 Spielen!
Treffen Sie sich im Parc de Loisirs und versuchen Sie, zahlreiche Preise zu gewinnen!
Italiano :
Tornei di doppio per tutta l’estate in 4 partite!
Venite al Parc de Loisirs per provare a vincere dei fantastici premi!
Espanol :
¡Torneos de dobles todo el verano en 4 partidos!
Ven al Parc de Loisirs para probar suerte y ganar fantásticos premios
