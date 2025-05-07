Pétanque Alvertonne 2025 Arvert

Pétanque Alvertonne 2025 Arvert mercredi 7 mai 2025.

Pétanque Alvertonne 2025

Parc de Loisirs d’Arvert Arvert Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-07 14:30:00

fin : 2025-06-10

Date(s) :

2025-05-07 2025-05-14 2025-05-21 2025-05-28 2025-06-04 2025-06-10 2025-06-24 2025-07-08 2025-07-22 2025-08-05 2025-08-19 2025-09-02 2025-09-16 2025-09-30

Tournois en doublette tout l’été en 4 parties !



Rendez-vous au parc de Loisirs pour essayer de remporter de nombreux lots !

.

Parc de Loisirs d’Arvert Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 20 83 36

English :

Doubles tournaments all summer in 4 games!



See you at the Parc de Loisirs for your chance to win lots of prizes!

German :

Doppelkopfturniere den ganzen Sommer über in 4 Spielen!



Treffen Sie sich im Parc de Loisirs und versuchen Sie, zahlreiche Preise zu gewinnen!

Italiano :

Tornei di doppio per tutta l’estate in 4 partite!



Venite al Parc de Loisirs per provare a vincere dei fantastici premi!

Espanol :

¡Torneos de dobles todo el verano en 4 partidos!



Ven al Parc de Loisirs para probar suerte y ganar fantásticos premios

L’événement Pétanque Alvertonne 2025 Arvert a été mis à jour le 2025-09-16 par Royan Atlantique