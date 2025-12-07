Pétanque au profit du Téléthon Faux

Pétanque au profit du Téléthon

Place du Foirail Faux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Rendez-vous au boulodrome où nous vous accueillerons avec un café d’accueil à 14h qui sera suivi de parties de pétanque en doublette (3 ou 4 parties). .

Place du Foirail Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 85 63 09

