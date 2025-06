Pétanque, barbecue, bal et feu de Saint Jean Saint-Germain-des-Prés 28 juin 2025 14:30

Dordogne

Pétanque, barbecue, bal et feu de Saint Jean Saint-Germain-des-Prés Dordogne

Début : 2025-06-28 14:30:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

14h30 concours de pétanque ouvert à tous, en doublettes.

A partir de 19h30 repas grillades menu 8€, suivie du bal animé par le DJ XR7 et à 22h30 feu de la Saint Jean.

Saint-Germain-des-Prés 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 94 52

English : Pétanque, barbecue, bal et feu de Saint Jean

2.30pm pétanque competition open to all, in doublettes.

From 7.30pm, a barbecue meal (menu 8?), followed by a dance with DJ XR7, and at 10.30pm, a Saint John’s bonfire.

German : Pétanque, barbecue, bal et feu de Saint Jean

14:30 Uhr Boule-Wettbewerb für alle, in Zweiergruppen.

Ab 19:30 Uhr wird gegrillt Menü 8?, gefolgt von einem Tanz mit DJ XR7 und um 22:30 Uhr findet das Johannisfeuer statt.

ore 14.30 Gara di petanque aperta a tutti, a coppie.

Dalle 19.30, cena alla brace con menu a 8, seguita da balli con DJ XR7 e falò di San Giovanni alle 22.30.

Espanol : Pétanque, barbecue, bal et feu de Saint Jean

14.30 h Competición de petanca abierta a todos, por parejas.

A partir de las 19.30 h, comida a la barbacoa con un menú de 8?, seguida de baile con DJ XR7 y hoguera de San Juan a las 22.30 h.

