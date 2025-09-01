Pétanque, belote et cie Petit Jardin Barèges

Pétanque, belote et cie Petit Jardin Barèges lundi 1 septembre 2025.

Pétanque, belote et cie

Petit Jardin BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-01 15:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

Date(s) :

2025-09-01

Tous les lundis.

.

Petit Jardin BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

English :

Every Monday.

German :

Jeden Montag.

Italiano :

Ogni lunedì.

Espanol :

Todos los lunes.

L’événement Pétanque, belote et cie Barèges a été mis à jour le 2025-08-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65