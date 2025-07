PÉTANQUE CHALLENGE FRANCIS GACHON CHALLENGE MARTIN DENARO Castries

PÉTANQUE CHALLENGE FRANCIS GACHON CHALLENGE MARTIN DENARO Castries samedi 13 septembre 2025.

Castries Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-13

Le Comité Départemental de Pétanque et Jeu Provençal de l’Hérault organise, avec le concours de la Joyeuse Boulette Castriote, de la Ville de Castries, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, son grand rassemblement de fin d’été.

Le challenge Francis Gachon, limité à 128 équipes, en triplette et le challenge Martin Denaro, limité à 64 équipes, en doublettes féminines animeront le Boulodrome, tandis que les quarts demi-finales et Finales se joueront dans la cour du château.

Les inscriptions se font uniquement par courrier postal avant le mardi 2 septembre avec le règlement, noms et numéros de licences des joueurs et joueuses à

FFPJP Comité Départemental 34 2, square Jean Jaurès 34920 Le Crès.

Lieux Boulodrome de la Joyeuse Boulette Castriote Cour du château Castries

Horaires

Samedi 9h jusqu’aux huitièmes de finale joués Challenge Francis Gachon

Samedi 15h jusqu’aux huitièmes de finale joués Challenge Martin Denaro

Dimanche 10h ¼ de finales, ½ finales et finales des deux Challenges. .

Castries 34160 Hérault Occitanie +33 4 67 72 52 41

English :

The Comité Départemental de Pétanque et Jeu Provençal de l?Hérault, with the support of the Joyeuse Boulette Castriote, the Ville de Castries, the Département de l?Hérault and the logistical support of Hérault Sport, is organizing its major end-of-summer gathering.

German :

Das Comité Départemental de Pétanque et Jeu Provençal de l’Hérault organisiert mit Unterstützung der Joyeuse Boulette Castriote, der Stadt Castries, des Département de l’Hérault und der logistischen Unterstützung von Hérault Sport sein großes Treffen am Ende des Sommers.

Italiano :

Il Comité Départemental de Pétanque et Jeu Provençal de l’Hérault, con il sostegno della Joyeuse Boulette Castriote, della città di Castries, del Département de l’Hérault e il supporto logistico di Hérault Sport, organizza il suo grande raduno di fine estate.

Espanol :

El Comité Départemental de Pétanque et Jeu Provençal de l’Hérault, con el apoyo de la Joyeuse Boulette Castriote, la ciudad de Castries, el Département de l’Hérault y el apoyo logístico de Hérault Sport, organiza su gran encuentro de fin de verano.

