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Pétanque challenge souvenir Lunac

Pétanque challenge souvenir Lunac

Pétanque challenge souvenir Lunac samedi 20 juin 2026.

Ville : 12270 Lunac

Département : Aveyron

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : 15 Tarif de base plein tarif Repas

Lunac

Pétanque challenge souvenir

Lunac Aveyron

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Jouons ensemble, gardons le souvenir et partageons un moment de convivialité.
Concours en doublette ouvert à tous !
4 parties + 1/2 finales et finale !

08h30 tête de veau
10h00 début des parties
12h30 festin de midi
14h30 retour au jeu 15  .

Lunac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 17 25 65 50  petanque.lunacoise@gmail.com

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English :

Let’s play together, keep the memory alive and share a moment of conviviality.

L’événement Pétanque challenge souvenir Lunac a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)