Lunac

Pétanque challenge souvenir

Lunac Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Jouons ensemble, gardons le souvenir et partageons un moment de convivialité.

Concours en doublette ouvert à tous !

4 parties + 1/2 finales et finale !

08h30 tête de veau

10h00 début des parties

12h30 festin de midi

14h30 retour au jeu 15 .

Lunac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 17 25 65 50 petanque.lunacoise@gmail.com

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English :

Let’s play together, keep the memory alive and share a moment of conviviality.

L’événement Pétanque challenge souvenir Lunac a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)