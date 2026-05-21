Pétanque challenge souvenir Lunac
Pétanque challenge souvenir Lunac samedi 20 juin 2026.
Lunac
Pétanque challenge souvenir
Lunac Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Jouons ensemble, gardons le souvenir et partageons un moment de convivialité.
Concours en doublette ouvert à tous !
4 parties + 1/2 finales et finale !
08h30 tête de veau
10h00 début des parties
12h30 festin de midi
14h30 retour au jeu 15 .
Lunac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 17 25 65 50 petanque.lunacoise@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let’s play together, keep the memory alive and share a moment of conviviality.
L’événement Pétanque challenge souvenir Lunac a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)