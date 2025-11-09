Pétanque Concours de pétanque doublette féminine Pontarlier

Boulodrome municipal Pontarlier Doubs

Début : 2025-11-09 09:00:00

fin : 2025-11-09 23:30:00

2025-11-09

Organisé par La Joyeuse Pétanque Pontissalienne et Sport Boules.

Prix de la J.P.P, 10 heures de boules doublette féminine, 24 équipes invitées par le club. Buvette et petite restauration sur place.

Boulodrome municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 51 62 72 secretariatjpp25@gmail.com

