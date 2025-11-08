Pétanque Concours de pétanque doublette mixte Pontarlier
Pétanque Concours de pétanque doublette mixte
Boulodrome municipal Pontarlier Doubs
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08 23:30:00
2025-11-08
Organisé par La Joyeuse Pétanque Pontissalienne et Sport Boules.
Prix de l’O.M.S. réservé aux licenciés (es), doublette mixte Buvette et petite restauration sur place.
Entrée libre. .
Boulodrome municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 51 62 72 secretariatjpp25@gmail.com
