Pétanque Concours de pétanque doublette mixte Pontarlier

Boulodrome municipal Pontarlier Doubs

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 23:30:00

2025-11-08

Organisé par La Joyeuse Pétanque Pontissalienne et Sport Boules.

Prix de l’O.M.S. réservé aux licenciés (es), doublette mixte Buvette et petite restauration sur place.

Entrée libre. .

Boulodrome municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 51 62 72 secretariatjpp25@gmail.com

