Pétanque Concours de pétanque triplette vétéran rue de La Fontaine Pontarlier

Pétanque Concours de pétanque triplette vétéran

rue de La Fontaine Boulodrome municipal Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 08:30:00

fin : 2025-12-11 23:30:00

Date(s) :

2025-12-11

Organisé par La Joyeuse Pétanque Pontissalienne et Sport Boules

Challenge de la ville, 10 h00 de boules vétérans (+ de 60 ans), réservé aux licenciés, en triplette de 24 équipes invitées par le club. Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre. .

rue de La Fontaine Boulodrome municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 51 62 72 secretariatjpp25@gmail.com

English : Pétanque Concours de pétanque triplette vétéran

German : Pétanque Concours de pétanque triplette vétéran

Italiano :

Espanol :

L’événement Pétanque Concours de pétanque triplette vétéran Pontarlier a été mis à jour le 2025-10-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS