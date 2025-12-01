Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pétanque Concours de pétanque triplette vétéran rue de La Fontaine Pontarlier jeudi 11 décembre 2025.

rue de La Fontaine Boulodrome municipal Pontarlier Doubs

Gratuit
Début : 2025-12-11 08:30:00
fin : 2025-12-11 23:30:00

2025-12-11

Organisé par La Joyeuse Pétanque Pontissalienne et Sport Boules
Challenge de la ville, 10 h00 de boules vétérans (+ de 60 ans), réservé aux licenciés, en triplette de 24 équipes invitées par le club. Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre.   .

rue de La Fontaine Boulodrome municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 51 62 72  secretariatjpp25@gmail.com

