Pétanque Concours de pétanque triplette vétéran rue de La Fontaine Pontarlier

rue de La Fontaine Boulodrome municipal Pontarlier Doubs
Début : 2025-12-11 08:30:00
fin : 2025-12-11 23:30:00
2025-12-11
Organisé par La Joyeuse Pétanque Pontissalienne et Sport Boules
Challenge de la ville, 10 h00 de boules vétérans (+ de 60 ans), réservé aux licenciés, en triplette de 24 équipes invitées par le club. Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre. .
rue de La Fontaine Boulodrome municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 51 62 72 secretariatjpp25@gmail.com
