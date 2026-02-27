PETANQUE CONCOURS DEPARTEMENTAL JEUNES

Avenue Pierre Fabre Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Concours départemental de pétanque Jeunes, terrain Clos La Phine par les Pétanqueurs du Cru

.

Avenue Pierre Fabre Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 72 16 13 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concours départemental de pétanque Jeunes, Clos La Phine pitch by the Pétanqueurs du Cru

L’événement PETANQUE CONCOURS DEPARTEMENTAL JEUNES Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-25 par OT DE BANYULS SUR MER