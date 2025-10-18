Pétanque Coupe Parc du Sédot Parentis-en-Born
Pétanque Coupe
Parc du Sédot 117 Allée Malichecq Parentis-en-Born Landes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
14/10 Coupe du club
Triplette A+B
Inscriptions sur place
Début d’inscription 13h30 .
+33 6 64 87 54 62 gillesdupouy40@gmail.com
