Pétanque Coupe Parc du Sédot Parentis-en-Born

Pétanque Coupe Parc du Sédot Parentis-en-Born samedi 18 octobre 2025.

Parc du Sédot 117 Allée Malichecq Parentis-en-Born Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18

Date(s) :
2025-10-18

14/10 Coupe du club
Triplette A+B

Inscriptions sur place
Début d’inscription 13h30   .

Parc du Sédot 117 Allée Malichecq Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 87 54 62  gillesdupouy40@gmail.com

