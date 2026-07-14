Informations pratiques

Crottes-en-Pithiverais

Pétanque

Rue de l’Église Crottes-en-Pithiverais Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

L’A.S.C.C. et la municipalité organisent un mini-tournoi de pétanque le 14 juillet 2026 à Crottes-en-Pithiverais. Rendez-vous place de l’Église dès 9h30 pour les inscriptions. Début des parties à 10h00 pile. Un verre de l’amitié clôture cet événement festif et convivial ouvert à tous.

Célébrez la Fête Nationale sous le signe de la convivialité et du sport ! L’A.S.C.C. (Amicale Sportive et Culturelle de Crottes-en-Pithiverais et Teillay-St-Benoist), en collaboration avec la Municipalité, invite les habitants et les visiteurs à son traditionnel mini-tournoi de pétanque le mardi 14 juillet 2026.

Cet événement local phare se déroule au cœur du village, sur la place de l’Église. Les inscriptions débutent sur place à partir de 9h30, et le coup d’envoi des parties retentit à 10h00 précises. Que vous soyez joueur amateur ou pointeur chevronné, venez partager un moment chaleureux en famille ou entre amis. Pour clôturer cette matinée sportive, l’organisation offre un verre de l’amitié à l’ensemble des participants. .

Rue de l’Église Crottes-en-Pithiverais 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 40 67

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English :

The A.S.C.C. and the municipality are organizing a mini pétanque tournament on July 14, 2026, in Crottes-en-Pithiverais. Meet at the church square at 9:30 a.m. to register. Games begin at 10:00 a.m. sharp. A friendly drink will wrap up this festive and convivial event, which is open to everyone.

L’événement Pétanque Crottes-en-Pithiverais a été mis à jour le 2026-07-05 par OT GRAND PITHIVERAIS