Pétanque en bord de Marne. Château-Thierry

Avenue Jules Lefèbvre Château-Thierry Aisne
Début : 2025-09-02 14:00:00
fin : 2025-09-30 16:00:00
2025-09-02
Le Centre Social Nicole Bastien vous donne rendez-vous pour des après-midis détente autour d’une partie de pétanque en bord de Marne, les 2, 9, 23 et 30 septembre 2025, de 14h à 16h.
Moments conviviaux et bonne humeur garantis !
Inscription obligatoire au 03 65 81 03 38.
Source Ville de Château-Thierry
Avenue Jules Lefèbvre Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 65 81 03 38 centre-social-nicole-bastien@ville-chateau-thierry.fr
