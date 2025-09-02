Pétanque en bord de Marne. Château-Thierry

Pétanque en bord de Marne.

Avenue Jules Lefèbvre Château-Thierry Aisne

Début : 2025-09-02 14:00:00

fin : 2025-09-30 16:00:00

2025-09-02

Le Centre Social Nicole Bastien vous donne rendez-vous pour des après-midis détente autour d’une partie de pétanque en bord de Marne, les 2, 9, 23 et 30 septembre 2025, de 14h à 16h.

Moments conviviaux et bonne humeur garantis !

Inscription obligatoire au 03 65 81 03 38.

Avenue Jules Lefèbvre Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 65 81 03 38 centre-social-nicole-bastien@ville-chateau-thierry.fr

