Pétanque et Mölkky Médiathèque Intercommunale De Robion Robion

Pétanque et Mölkky Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Intercommunale De Robion Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Les « biblis en folie » reviennent le 4 et 5 octobre pour une deuxième édition des journées nationales dédiées aux bibliothèques et médiathèques.

Pour fêter cette belle initiative, les médiathèques du réseau LMV vous ont concocté un programme spécial pour petits et grands !

Médiathèque Intercommunale De Robion Place Jules Ferry 84440 Robion Robion 84440 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490765817 http://www.mediathequeslmv.fr

Ministère de la culture