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AGENDA · Saint-Germain-du-Seudre

Pétanque et sardinade Feu d’artifice Saint-Germain-du-Seudre

samedi 26 septembre 2026 · Saint-Germain-du-Seudre

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
rue de la Charmille
Ville
17240 Saint-Germain-du-Seudre
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Germain-du-Seudre

Pétanque et sardinade Feu d’artifice

rue de la Charmille Saint-Germain-du-Seudre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 00:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Une journée à partager, une soirée à ne pas manquer !
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rue de la Charmille Saint-Germain-du-Seudre 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 27 66 75 

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English :

A day to share, an evening you won’t want to miss!

L’événement Pétanque et sardinade Feu d’artifice Saint-Germain-du-Seudre a été mis à jour le 2026-08-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge