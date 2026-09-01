Informations pratiques

Saint-Germain-du-Seudre

Pétanque et sardinade Feu d’artifice

rue de la Charmille Saint-Germain-du-Seudre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 00:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Une journée à partager, une soirée à ne pas manquer !

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rue de la Charmille Saint-Germain-du-Seudre 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 27 66 75

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English :

A day to share, an evening you won’t want to miss!

L’événement Pétanque et sardinade Feu d’artifice Saint-Germain-du-Seudre a été mis à jour le 2026-08-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge