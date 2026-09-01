Pétanque et sardinade Feu d’artifice Saint-Germain-du-Seudre
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Germain-du-Seudre
Informations pratiques
Saint-Germain-du-Seudre
Pétanque et sardinade Feu d’artifice
rue de la Charmille Saint-Germain-du-Seudre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 00:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Une journée à partager, une soirée à ne pas manquer !
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rue de la Charmille Saint-Germain-du-Seudre 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 27 66 75
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English :
A day to share, an evening you won’t want to miss!
L’événement Pétanque et sardinade Feu d’artifice Saint-Germain-du-Seudre a été mis à jour le 2026-08-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge