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AGENDA · Momas

Pétanque et soirée dansante Momas

samedi 29 août 2026 · Momas

Pétanque et soirée dansante Momas

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
64230 Momas
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Momas

Pétanque et soirée dansante

Momas Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

10h pétanque, buvette et restauration sur place. 19h30 repas et soirée dansante avec le DJ Moulinex.   .

Momas 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 58 16 67 

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English : Pétanque et soirée dansante

L’événement Pétanque et soirée dansante Momas a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran