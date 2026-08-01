Informations pratiques

Momas

Pétanque et soirée dansante

Momas Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

10h pétanque, buvette et restauration sur place. 19h30 repas et soirée dansante avec le DJ Moulinex. .

Momas 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 58 16 67

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English : Pétanque et soirée dansante

L’événement Pétanque et soirée dansante Momas a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran