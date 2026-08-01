AGENDA · Momas
Pétanque et soirée dansante Momas
samedi 29 août 2026 · Momas
Informations pratiques
Momas
Pétanque et soirée dansante
Momas Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
10h pétanque, buvette et restauration sur place. 19h30 repas et soirée dansante avec le DJ Moulinex. .
Momas 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 58 16 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pétanque et soirée dansante
L’événement Pétanque et soirée dansante Momas a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran