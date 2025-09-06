Pétanque et soirée moules-frites Dinsac

Pétanque et soirée moules-frites

Rue de la Mairie Dinsac Haute-Vienne

La traditionnelle journée pétanque et moules/frites vous attend pour un moment de convivialité et de plaisir gourmand ! Dès 14h, participez au concours de pétanque dans une ambiance chaleureuse et festive. Prolongez ensuite la journée autour d’un bon repas avec nos moules savoureuses et nos frites croustillantes. Entre amis ou en famille, venez partager ce rendez-vous incontournable placé sous le signe de la bonne humeur et de la gourmandise !

Repas sur réservation. .

Rue de la Mairie Dinsac 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 23 71 11

