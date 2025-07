Pétanque rue du Stade Houlgate

Pétanque rue du Stade Houlgate vendredi 5 septembre 2025.

Pétanque

rue du Stade Boulodrome Houlgate Calvados

Début : 2025-09-05 09:00:00

fin : 2025-09-06

2025-09-05 2025-09-06

Assistez au concours Gentleman le vendredi, qui verra s’affronter des sponsors et personnalités régionales invitées, et encouragez les licenciés qui s’affronteront lors du challenge « Marineur » Patrick Emery le samedi !

Buvette et restauration sur place.

rue du Stade Boulodrome Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 6 12 02 00 73

English : Pétanque

Take part in the « Gentleman » competition on Friday, featuring sponsors and invited regional personalities, and cheer on licensees competing in the Patrick Emery « Marineur » challenge on Saturday!

Refreshments and catering on site.

German : Pétanque

Besuchen Sie den « Gentleman »-Wettbewerb am Freitag, bei dem Sponsoren und eingeladene regionale Persönlichkeiten gegeneinander antreten, und feuern Sie die Lizenzinhaber an, die am Samstag beim « Challenge « Marineur » Patrick Emery » gegeneinander antreten werden!

Getränke und Speisen werden vor Ort angeboten.

Italiano :

Partecipate alla gara « Gentleman » di venerdì, che vedrà sfidarsi sponsor e personalità regionali invitate, e incoraggiate i membri che parteciperanno alla sfida « Marineur » di Patrick Emery il sabato!

Rinfreschi e catering in loco.

Espanol :

Asista el viernes a la competición « Gentleman », en la que se enfrentarán patrocinadores y personalidades regionales invitadas, y anime a los miembros que competirán el sábado en el desafío « Marineur » de Patrick Emery

Refrescos y catering in situ.

L’événement Pétanque Houlgate a été mis à jour le 2025-07-20 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge