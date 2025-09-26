Pétanque les 8 jours de la ville de Nyons ZA Les Laurons II Nyons
Pétanque les 8 jours de la ville de Nyons
ZA Les Laurons II Centre Régional Boule Sportive et Pétanque Nyons Drôme
Début : 2025-09-26 08:00:00
fin : 2025-10-05 20:00:00
2025-09-26
26e édition de la manifestation organisée par l’association Nyons Pétanque avec
– 13e National triplettes vétérans
– 3e National individuel Open Vignolis Coopérative du Nyonsais
– 20e International de l’Olivier
– 17e National féminin triplettes
ZA Les Laurons II Centre Régional Boule Sportive et Pétanque Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 42 19 21 cl26-3007@francepetanque.com
English : Pétanque 8 days of competition in Nyons
26th edition of the event organized by the Nyons Pétanque association with
– 13th National veteran triplettes
– 3rd National Individual Open Vignolis Coopérative du Nyonsais
– 20th International de l’Olivier
– 17th National women’s triplettes
German : Pétanque les 8 jours de la ville de Nyons
26. Ausgabe der von der Association Nyons Pétanque organisierten Veranstaltung mit
– 13. National Triplette Veteranen
– 3. National Einzel Open Vignolis Coopérative du Nyonsais
– 20. International de l’Olivier (Olivenbaum)
– 17. National Frauen Triplettes
Italiano : Pétanque les 8 jours de la ville de Nyons
26a edizione della manifestazione organizzata dall’associazione Nyons Pétanque con
– 13a gara nazionale di tripletta veterana
– 3° Open Nazionale Individuale Vignolis Coopérative du Nyonsais
– 20° Internazionale dell’Olivier
– 17° Tripletta nazionale femminile
Espanol : Pétanque les 8 jours de la ville de Nyons
26ª edición del evento organizado por la asociación Nyons Pétanque con
– 13ª Competición nacional de tripletas de veteranos
– 3er Open Nacional Individual Vignolis Coopérative du Nyonsais
– 20º Internacional de l’Olivier
– 17º Concurso nacional de tripletas femeninas
