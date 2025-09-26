Pétanque les 8 jours de la ville de Nyons ZA Les Laurons II Nyons

Pétanque les 8 jours de la ville de Nyons ZA Les Laurons II Nyons vendredi 26 septembre 2025.

Pétanque les 8 jours de la ville de Nyons

ZA Les Laurons II Centre Régional Boule Sportive et Pétanque Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 08:00:00

fin : 2025-10-05 20:00:00

Date(s) :

2025-09-26

26e édition de la manifestation organisée par l’association Nyons Pétanque avec

– 13e National triplettes vétérans

– 3e National individuel Open Vignolis Coopérative du Nyonsais

– 20e International de l’Olivier

– 17e National féminin triplettes

.

ZA Les Laurons II Centre Régional Boule Sportive et Pétanque Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 42 19 21 cl26-3007@francepetanque.com

English : Pétanque 8 days of competition in Nyons

26th edition of the event organized by the Nyons Pétanque association with

– 13th National veteran triplettes

– 3rd National Individual Open Vignolis Coopérative du Nyonsais

– 20th International de l’Olivier

– 17th National women’s triplettes

German : Pétanque les 8 jours de la ville de Nyons

26. Ausgabe der von der Association Nyons Pétanque organisierten Veranstaltung mit

– 13. National Triplette Veteranen

– 3. National Einzel Open Vignolis Coopérative du Nyonsais

– 20. International de l’Olivier (Olivenbaum)

– 17. National Frauen Triplettes

Italiano : Pétanque les 8 jours de la ville de Nyons

26a edizione della manifestazione organizzata dall’associazione Nyons Pétanque con

– 13a gara nazionale di tripletta veterana

– 3° Open Nazionale Individuale Vignolis Coopérative du Nyonsais

– 20° Internazionale dell’Olivier

– 17° Tripletta nazionale femminile

Espanol : Pétanque les 8 jours de la ville de Nyons

26ª edición del evento organizado por la asociación Nyons Pétanque con

– 13ª Competición nacional de tripletas de veteranos

– 3er Open Nacional Individual Vignolis Coopérative du Nyonsais

– 20º Internacional de l’Olivier

– 17º Concurso nacional de tripletas femeninas

L’événement Pétanque les 8 jours de la ville de Nyons Nyons a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale