Pétanque National de l’Albret – Nérac, 26 juin 2025 07:00, Nérac.

Lot-et-Garonne

Pétanque National de l’Albret Place du Foirail Nérac Lot-et-Garonne

Avis aux boulistes professionnels et amateurs, un événement à suivre, du 26 juin au 29 juin, la ville de Nérac reçoit son troisième national de pétanque. Un événement qui va rassembler des centaines d’équipes.

26 et 27 juin top 300 national vétérans.

28 et 29 juin top 300 national triplettes mixtes. .

Place du Foirail

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@national-albret.fr

