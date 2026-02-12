Pétanque Réquistanaise ! Réquista
Pétanque Réquistanaise ! Réquista samedi 28 mars 2026.
Pétanque Réquistanaise !
Réquista Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-28
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29
Championnat de clubs
Rendez aux marchés ovins à Réquista !
.
Réquista 12170 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Club Championship
Visit the sheep markets in Réquista!
L’événement Pétanque Réquistanaise ! Réquista a été mis à jour le 2026-02-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)