Pétanque Rose Boulodrome de Fouesnant Fouesnant
samedi 3 octobre 2026 · Boulodrome de Fouesnant · Fouesnant
Informations pratiques
Fouesnant
Pétanque Rose
Boulodrome de Fouesnant Allée de Loc Hilaire Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Concours de pétanque 100% féminin organisé par les associations Pétanque Fouesnantaise et Cap Rose.
Concours par triplettes formées
Ouvert à toutes
Si vous êtes seule pas de souci, les équipes seront formées sur place .
Les bénéfices seront intégralement reversés à l’association Cap Rose
Inscriptions jusqu’au samedi 26 septembre, sur place par mail ou par téléphone .
Boulodrome de Fouesnant Allée de Loc Hilaire Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 33 56 50 40
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English :
L’événement Pétanque Rose Fouesnant a été mis à jour le 2026-09-04 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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