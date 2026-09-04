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AGENDA · Fouesnant

Pétanque Rose Boulodrome de Fouesnant Fouesnant

samedi 3 octobre 2026 · Boulodrome de Fouesnant · Fouesnant

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Boulodrome de Fouesnant
Adresse
Allée de Loc Hilaire
Ville
29170 Fouesnant
Département
Finistère
Tarif

Fouesnant

Pétanque Rose

Boulodrome de Fouesnant Allée de Loc Hilaire Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Concours de pétanque 100% féminin organisé par les associations Pétanque Fouesnantaise et Cap Rose.
Concours par triplettes formées
Ouvert à toutes
Si vous êtes seule pas de souci, les équipes seront formées sur place .
Les bénéfices seront intégralement reversés à l’association Cap Rose
Inscriptions jusqu’au samedi 26 septembre, sur place par mail ou par téléphone   .

Boulodrome de Fouesnant Allée de Loc Hilaire Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 33 56 50 40 

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English :

L’événement Pétanque Rose Fouesnant a été mis à jour le 2026-09-04 par OT FOUESNANT LES GLENAN

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