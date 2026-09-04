Pétanque Rose Boulodrome de Fouesnant Fouesnant

Informations pratiques

Fouesnant

Pétanque Rose

Boulodrome de Fouesnant Allée de Loc Hilaire Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Concours de pétanque 100% féminin organisé par les associations Pétanque Fouesnantaise et Cap Rose.

Concours par triplettes formées

Ouvert à toutes

Si vous êtes seule pas de souci, les équipes seront formées sur place .

Les bénéfices seront intégralement reversés à l’association Cap Rose

Inscriptions jusqu’au samedi 26 septembre, sur place par mail ou par téléphone .

Boulodrome de Fouesnant Allée de Loc Hilaire Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 33 56 50 40

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English :

L’événement Pétanque Rose Fouesnant a été mis à jour le 2026-09-04 par OT FOUESNANT LES GLENAN