Pétanque Trophée des entreprises Route de Mouriès D24 Eygalières

Pétanque Trophée des entreprises

Jeudi 10 juillet 2025.

Horaire à définir.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route de Mouriès D24 Domaine de la Vallongue Eygalières Bouches-du-Rhône

Vous aimez la pétanque ? Assistez au 3ème Trophée des Entreprises, au Domaine de la Vallongue à Eygalières, le jeudi 10 juillet !

Organisé par Pétanq’ Business Tour



Trophée Inter-Entreprises (Félix Jimenez) Une journée de pétanque pas comme les autres !

Assistez à du grand spectacle, avec la participation des champions du monde D. Rocher, P. Suchaud, P. Quintais, H. Lacroix et S. Robineau !

Seront également présents Jean-Louis Gasset l’ancien entraîneur de l’OM, les ex joueurs internationaux et olympiens Manuel Amoros et Gael Givet, le raseteur vedette Joachim Cadenas… et bien d’autres invités surprises !



Bonne humeur, rencontres pro, dégustation de vins, le tout dans un cadre exceptionnel, le Domaine de la Vallongue, au cœur des Alpilles ! .

Route de Mouriès D24 Domaine de la Vallongue Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 65 85 35 petanqtour@gmail.com

English :

Do you like pétanque? Attend the 3rd Trophée des Entreprises at Domaine de la Vallongue in Eygalières on Thursday 10 July!

German :

Spielen Sie gerne Pétanque? Besuchen Sie die 3. Trophée des Entreprises, in der Domaine de la Vallongue in Eygalières, am Donnerstag, den 10. Juli!

Italiano :

Vi piace la pétanque? Partecipate al 3° Trophée des Entreprises al Domaine de la Vallongue a Eygalières giovedì 10 luglio!

Espanol :

¿Le gusta la petanca? Asista al 3er Trofeo de las Empresas en el Domaine de la Vallongue de Eygalières el jueves 10 de julio

