PETER BJORN AND JOHN – LA MARBRERIE Montreuil

PETER BJORN AND JOHN Début : 2026-05-07 à 20:00. Tarif : – euros.

PETER BJORN AND JOHNLe célèbre groupe indie pop suédois Peter Bjorn and John revient sur les scènes européennes en 2026 pour célébrer le 20e anniversaire de son album emblématique, Writer’s Block. Sorti à l’origine en 2006, cet album est largement considéré comme l’un des albums indie les plus influents du milieu des années 2000. Writer’s Block a immédiatement été reconnu, notamment en étant nommé Meilleur nouvel album par Pitchfork et salué par The Guardian comme un délice, du début à la fin .Le single de l’album, Young Folks , en featuring avec Victoria Bergsman, est devenu un hymne emblématique de son époque, remportant un succès retentissant et durable.De plus, plusieurs titres de l’album ont attiré l’attention de rappeurs très connus. Kanye West a rappé sur Young Folks pour sa mixtape Can’t Tell Me Nothing sortie en 2007, et en 2009, Drake a samplé Let’s Call It Off sur son titre du même nom, tandis qu’Azealia Banks a rappé sur « The Chills », renommant le titre The Chill$ .Cette tournée historique offre aux fans l’occasion de revivre Writer’s Block dans son intégralité, ainsi que d’autres tubes très appréciés issus de la discographie très riche de Peter Bjorn and John. L’approche innovante du groupe en matière d’écriture de chansons et son talent pour créer des mélodies intemporelles ont consolidé sa place de pionnier de la pop indépendante, et cette tournée promet de célébrer son héritage durable.

LA MARBRERIE 21, rue Alexis Lepere 93100 Montreuil 93