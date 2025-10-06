PETER CINCOTTI – LE COLISEE – ROUBAIX Roubaix

PETER CINCOTTI Début : 2026-03-31 à 20:00. Tarif : – euros.

LES VISITEURS DU SOIR PRESENTENT : PETER CINCOTTIEntre jazz, pop et électro, c’est un virtuose du piano qui foulera pour la première fois notre scène. C’est aussi une voixsingulière qui nous emmènera aux States pour une balade en couleur.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE COLISEE – ROUBAIX 31 RUE DE L’EPEULE 59100 Roubaix 59