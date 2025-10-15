Peter Cincotti Roubaix

Peter Cincotti

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 20:00:00

fin : 2026-03-31 22:00:00

Date(s) :

2026-03-31

Avec In Color, le Colisée accueillera pour la toute première fois Peter Cincotti, virtuose du piano et voix singulière, dans un voyage musical aux teintes jazz, pop et électro. Une invitation à traverser l’Atlantique pour une promenade en couleurs, façon States.

En 2003, le New York Times le décrit comme l’un des chanteurs pianistes les plus prometteurs de la nouvelle génération . À dix-huit ans seulement, son premier album atteint la tête du classement jazz du Billboard, faisant de lui le plus jeune artiste à décrocher cette distinction.

Repéré par Harry Connick Jr., Peter Cincotti conquiert rapidement la scène new-yorkaise avant de collaborer avec des figures renommées telles que Phil Ramone, David Foster, Andrea Bocelli ou encore David Guetta. Ces rencontres enrichissent son univers musical, révélant un artiste polyvalent, capable de naviguer avec aisance entre pop jazz, pop-rock et répertoire crooner.

Passionné par la France et Paris, Peter Cincotti se dévoile comme un artiste rare, alliant virtuosité pianistique et présence vocale charismatique. Entre classiques revisités et compositions originales, son concert promet un moment d’émotion intense, où chaque note sera habitée de swing, d’élégance et de chaleur.

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

English :

With In Color, the Colisée welcomes piano virtuoso and singular voice Peter Cincotti for the very first time, on a musical journey of jazz, pop and electro. An invitation to cross the Atlantic for a colorful ride, States-style.

In 2003, the New York Times described him as ?one of the most promising singer-pianists of the new generation? At just eighteen, his debut album topped the Billboard jazz charts, making him the youngest artist ever to achieve this distinction.

Spotted by Harry Connick Jr, Peter Cincotti quickly conquered the New York scene, before collaborating with renowned figures such as Phil Ramone, David Foster, Andrea Bocelli and David Guetta. These encounters enriched his musical universe, revealing a versatile artist able to navigate with ease between pop jazz, pop-rock and crooner repertoire.

Passionate about France and Paris, Peter Cincotti reveals himself as a rare artist, combining pianistic virtuosity and charismatic vocal presence. Between revisited classics and original compositions, his concert promises a moment of intense emotion, where every note will be filled with swing, elegance and warmth.

