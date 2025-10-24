Peter Corser — En continu / Karsten Hochapfel & Guest / Festival Jazz Sur Seine / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris

— Dans le cadre du festival Jazz Sur Seine

19h30

Apres avoir travaillé ensemble au sein du projet Le Cri du Caire, victoire du jazz 2023 meilleure album musiques du monde, Peter & Karsten explorent l’improvisation avec un-e invité-e surprise.

21h30

Saxophoniste talentueux maîtrisant le souffle continu, Peter Corser navigue depuis vingt-cinq ans du jazz à la danse, et du slam à la musique traditionnelle et expérimentale avec la même passion.

Lauréat d’une Victoire du jazz en 2023 avec Le Cri du Caire dans la catégorie meilleure album de musique du monde pour lequel il est co-compositeur et saxophoniste aux côtés d’Erik Truffaz et Abdullah Miniawy, il travaille également avec la chanteuse Clara Ysé. Il a joué et co-composé pour plusieurs spectacles de danse de Philippe Decouflé. Il crée plus tard son propre trio, Palm to Palm.

Accompagné par Thibault Gomez, jeune prodige du piano, vainqueur du tremplin d’Avignon en 2015 avec son quintet, et par le jeune batteur Paul Berne, lauréat de Jazz à la Défense en 2014 avec Uptake, leur rencontre donne naissance à un trio « hors format ».

22h30

Le trio Palm to Palm animera ensuite la Jam session !

Infos & privatisation :

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Le vendredi 24 octobre 2025

de 19h00 à 02h00

payant Tarif en ligne : 15 EUR Public adultes.

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l'histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd'hui sous le nom de JASS CLUB PARIS

Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités

Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au dimanche de 19h à 2h

Info & privatisation

