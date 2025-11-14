Peter Doherty + 1ère partie STEREOLUX Nantes
Peter Doherty + 1ère partie STEREOLUX Nantes samedi 31 janvier 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-01-31 20:00 – 23:00
Gratuit : non
Il y a 25 ans, Peter Doherty, l’enfant terrible du rock anglais arrivait avec fracas dans le microcosme du rock (Libertines, Babyshambles…) avec une aura sulfureuse (drogues, alcool, prison..) qui lui collait à la peau comme les docks au pieds. Depuis, rangé et jeune papa, il prouve que son songwriting se bonifie merveilleusement en vieillissant. Un personnage et une voix uniques.
STEREOLUX Nantes 44200
https://stereolux.org/peter-doherty-1ere-partie-31012026-1900