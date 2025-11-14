Peter Doherty + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-31 20:00 – 23:00

Gratuit : non

Il y a 25 ans, Peter Doherty, l’enfant terrible du rock anglais arrivait avec fracas dans le microcosme du rock (Libertines, Babyshambles…) avec une aura sulfureuse (drogues, alcool, prison..) qui lui collait à la peau comme les docks au pieds. Depuis, rangé et jeune papa, il prouve que son songwriting se bonifie merveilleusement en vieillissant. Un personnage et une voix uniques.

STEREOLUX Nantes 44200

https://stereolux.org/peter-doherty-1ere-partie-31012026-1900