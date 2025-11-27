PETER DOHERTY – CABARET BOTANIQUE Rennes
PETER DOHERTY – CABARET BOTANIQUE Rennes mardi 7 avril 2026.
PETER DOHERTY Début : 2026-04-07 à 21:00. Tarif : – euros.
Peter DohertyFrance / Angleterre / RockPeter Doherty n’a plus besoin d’être présenté, mais en voici tout de même une présentation : auteur-compositeur, poète, acteur, écrivain, artiste et modèle pour l’Angleterre moyenne, il a parcouru le monde en tant qu’artiste solo et avec ses groupes The Libertines, Babyshambles et The Puta Madres. Toujours plus heureux lorsqu’il tient une guitare ou un stylo, il reste un artiste stimulant et fascinant à l’infini. artistes à venir
CABARET BOTANIQUE Jardin du Thabor – 35000 Rennes 35