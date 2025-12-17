PETER DOHERTY [COMPLET]

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 32 – 32 – EUR

32

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 19:30:00

fin : 2026-02-03 23:30:00

Date(s) :

2026-02-03

Après deux reports, l’attente touche à sa fin Peter Doherty revient sur scène, entouré d’un groupe d’exception — Mike Joyce (The Smiths), Mike Moore (Liam Gallagher), Mark Neary (Baxter Dury), Jack Jones (Trampolene) et Katia deVidas aux claviers. Une formation de rêve pour un artiste qui signe un retour éclatant avec Felt Better Alive, son plus grand succès solo à ce jour, encensé par la presse européenne.

Sur scène, Doherty tisse le fil de sa légende les hymnes des Libertines et de Babyshambles se mêlent à ses ballades plus récentes, traversées d’humour, de folk rêveur et d’une sincérité désarmante. Entre mélancolie et rédemption, sa voix porte ce mélange unique d’élégance cabossée et de grâce poétique.

Une soirée rare, intime et habitée, pour célébrer l’un des derniers véritables 32 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement PETER DOHERTY [COMPLET] Tours a été mis à jour le 2025-12-17 par ADT 37