Condette

Peter Pan Compagnie du Petit Jour

1 rue de la Source Condette Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

À l’heure où les rêves prennent vie, la chambre de Wendy se transforme en pays imaginaire ! Un pays de magie peuplé d’affreux pirates, d’une petite fée jalouse, de sirènes malembouchées, de vieux indiens belliqueux, de garçons perdus et de leur chef, le fier Peter Pan ! Un pays où Wendy vivra de folles aventures jusqu’à l’aube pour que les rêves laissent place à la vie.

Les trois conteuses jouant marionnettes, chant, saxophone, piano jouet et accordéon, nous invitent dans un univers poétique, tendre et plein d’humour, qui nous parle de l’enfance.

MARIE HESSE marionnette, chant, accordéon

CÉCILE HESSE marionnette, chant, saxophone, piano jouet

CAMILLE JAGUENEAU marionnette, chant, violon, steel-drum

À partir de 3 ans Sur réservation Théâtre élisabéthain .

1 rue de la Source Condette 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 73 65

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English :

L’événement Peter Pan Compagnie du Petit Jour Condette a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale