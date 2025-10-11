Peter Pan, le musical Paris 14e Arrondissement
Peter Pan, le musical Paris 14e Arrondissement samedi 11 octobre 2025.
Peter Pan, le musical
14-20, rue de la Gaîté Paris 14e Arrondissement Paris
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-03-28 15:30:00
Date(s) :
2025-10-11
Peter Pan, la comédie musicale culte, la star des spectacles jeune public est de retour à Bobino jusqu’au 15 janvier 2022.
.
14-20, rue de la Gaîté Paris 14e Arrondissement 75014 Paris Île-de-France
English :
Peter Pan, the cult musical, the star of shows for young audiences is back at Bobino until January 15, 2022.
German :
Peter Pan, das Kultmusical, der Star unter den Aufführungen für junge Zuschauer, kehrt bis zum 15. Januar 2022 nach Bobino zurück.
Italiano :
Peter Pan, il musical cult, protagonista di spettacoli per il pubblico giovane, torna al Bobino fino al 15 gennaio 2022.
Espanol :
Peter Pan, el musical de culto, estrella de los espectáculos para el público infantil, vuelve a Bobino hasta el 15 de enero de 2022.
L’événement Peter Pan, le musical Paris 14e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-15 par Choose Paris Region