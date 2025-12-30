PETER PAN OU EST CLOCHETTE THEATRE RONNY COUTTEURE Fretin

PETER PAN OU EST CLOCHETTE Début : 2026-02-28 à 16:00. Tarif : – euros.

à partir de 2 ansPeter Pan et la fée Clochette ont beau être les meilleurs amis du monde, une simple dispute vient tout remettre en question.Peter Pan a invité son amie, la fée Clochette, pour une partie de cache-cache. Mais aujourd’hui, Clochette a décidé de remettre les pendules à l’heure en montrant qu’elle est la meilleure.Sauf que ce n’est pas du tout du goût de Peter qui est un mauvais perdant.Le jeu bascule vite en dispute et Clochette quitte le monde imaginaire.Peter n’a alors qu’une idée en tête, retrouver son amie. Mais où est-elle ?Dans quel monde est-elle allée ?Peter va devoir faire vite avant qu’elle ne parte trop loin. À moins que le capitaine Crochet ne vienne se mettre sur sa route.De l’amitié, du rire, de l’émotion, de la musique.Retrouvez Peter Pan dans une nouvelle aventure totalement inédite contée par un comédien qui se glisse dans la peau de chaque personnage !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE RONNY COUTTEURE 1, RUE LÉON GAMBETTA 59273 Fretin 59