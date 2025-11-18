Peter Pan Théâtre de La Pergola Bordeaux

Peter Pan 14 et 17 décembre Théâtre de La Pergola Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-14T15:00:00 – 2025-12-14T16:00:00

Fin : 2025-12-17T15:00:00 – 2025-12-17T16:00:00

Une nuit, Peter Pan, un garçon qui ne veut pas grandir, rend visite à Wendy et son frère… Ensemble, ils vont s’envoler vers une île fantastique et vivre des aventures pleines de rêves, de magie, de combats contre le temps et les responsabilités du monde adulte.

Loïc Labaste a imaginé un spectacle d’une grande poésie, un voyage imaginaire à la rencontre de la Fée Clochette et du terrible Capitaine Crochet… pour que petits et grands gardent à jamais leur âme d’enfant.

1h de spectacle à partir de 5 ans

D’après J.M. Barrie, mise en scène par Loïc Labaste

Théâtre de La Pergola Rue Fernand Cazères, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine

Spectacle famille à Bordeaux Spectacle Conte

Fanny Huré