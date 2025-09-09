Peter Pan Théâtre du Kronope La Margelle Civray

Peter Pan Théâtre du Kronope La Margelle Civray vendredi 10 avril 2026.

Peter Pan Théâtre du Kronope

La Margelle 12 place du Général de Gaulle Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Fermez les yeux… Écoutez le vent… Laissez-vous emporter.

Bienvenue au Pays Imaginaire, là où tout est possible, là où l’enfance ne s’efface jamais tout à fait. Dans un tourbillon de corps en mouvement, d’ombres et de lumières, cette adaptation de Peter Pan réinvente le mythe de l’enfant qui refuse de grandir.

“Va dans ta chambre !

Va jouer dans le jardin !”

Ces injonctions, d’abord perçues comme des punitions, deviennent ici des portes ouvertes vers l’infini. L’espace se transforme en un terrain de jeu immense, une scène où l’imaginaire s’étire à l’infini, où le réel se plie et se métamorphose.

Entre merveilles et dangers, entre jeu et réalité, ce spectacle nous invite à explorer nos propres Pays Imaginaires. .

+33 5 49 87 00 49

