Petis Contes A Croquer Branne
Petis Contes A Croquer Branne mercredi 25 février 2026.
Petis Contes A Croquer
Rue Fort Bayard Branne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
30 minutes avec Rose et Violette qui s’adressent en priorité a votre estomac .
Les comédiennes vous parlent de nourriture au travers quatre contes traditionnels .
Public famille a partir de 3 ans .
Avec la Cie Théâtre Job et la Cie Aux Arts Ect.. .
Rue Fort Bayard Branne 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 25 03 80 mediabranne@castillonpujols.fr
