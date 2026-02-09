Petis Contes A Croquer Branne

Petis Contes A Croquer

Petis Contes A Croquer Branne mercredi 25 février 2026.

Rue Fort Bayard Branne Gironde

Début : 2026-02-25
2026-02-25

30 minutes avec Rose et Violette qui s’adressent en priorité a votre estomac .
Les comédiennes vous parlent de nourriture au travers quatre contes traditionnels .
Public famille a partir de 3 ans .
Avec la Cie Théâtre Job et la Cie Aux Arts Ect..   .

Rue Fort Bayard Branne 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 25 03 80  mediabranne@castillonpujols.fr

