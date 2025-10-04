PETIT A PETIT GRANDIR Médiathèque / Le Grand Nord Mayenne
PETIT A PETIT GRANDIR Médiathèque / Le Grand Nord Mayenne samedi 4 octobre 2025.
PETIT A PETIT GRANDIR
Médiathèque / Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne Mayenne
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04 17:30:00
2025-10-04
Mimilit fête ses 30 ans !
Venez emprunter un livre vivant, c’est à dire une personne qui vous partagera son témoignage sur le thème de la petit enfance.
Animateur, orthophoniste ou encore pédiatre, venez échanger avec ces personnes qui permettent aux enfants de , petit à petit, grandir.
Public ado & adulte .
Médiathèque / Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71 mediatheque@legrandnord.fr
