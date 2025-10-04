PETIT A PETIT GRANDIR Médiathèque / Le Grand Nord Mayenne

PETIT A PETIT GRANDIR Médiathèque / Le Grand Nord Mayenne samedi 4 octobre 2025.

PETIT A PETIT GRANDIR

Médiathèque / Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 17:30:00

Date(s) :

2025-10-04

Mimilit fête ses 30 ans !

Venez emprunter un livre vivant, c’est à dire une personne qui vous partagera son témoignage sur le thème de la petit enfance.

Animateur, orthophoniste ou encore pédiatre, venez échanger avec ces personnes qui permettent aux enfants de , petit à petit, grandir.

Public ado & adulte .

Médiathèque / Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71 mediatheque@legrandnord.fr

English :

Mimilit celebrates its 30th anniversary!

German :

Mimilit feiert seinen 30. Geburtstag!

Italiano :

Mimilit festeggia il suo 30° anniversario!

Espanol :

Mimilit celebra su 30 aniversario

L’événement PETIT A PETIT GRANDIR Mayenne a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Mayenne Co