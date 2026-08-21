AGENDA · Le Rheu
Petit à petit, Médiathèque l’Autre Lieu, Le Rheu
samedi 19 décembre 2026 · Médiathèque l'Autre Lieu · Le Rheu
Informations pratiques
Petit à petit Samedi 19 décembre, 10h30 Médiathèque l’Autre Lieu Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-19T10:30:00+01:00 – 2026-12-19T11:00:00+01:00
Fin : 2026-12-19T10:30:00+01:00 – 2026-12-19T11:00:00+01:00
Récit, musique, chansons et théâtre d’objets.
Spectacle très jeune public à partir de 6 mois.
Médiathèque l’Autre Lieu Le Rheu, 8 rue du Docteur Wagner Le Rheu 35650 Ille-et-Vilaine Bretagne
Nadège Rigalleau
Evan Blanchard