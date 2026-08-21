Petit à petit, Médiathèque l’Autre Lieu, Le Rheu

Informations pratiques

Petit à petit Samedi 19 décembre, 10h30 Médiathèque l’Autre Lieu Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-19T10:30:00+01:00 – 2026-12-19T11:00:00+01:00

Fin : 2026-12-19T10:30:00+01:00 – 2026-12-19T11:00:00+01:00

Récit, musique, chansons et théâtre d’objets.

Spectacle très jeune public à partir de 6 mois.

Médiathèque l’Autre Lieu Le Rheu, 8 rue du Docteur Wagner Le Rheu 35650 Ille-et-Vilaine Bretagne

Nadège Rigalleau

Evan Blanchard