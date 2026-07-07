Petit atelier parents/enfants autour d’ À l’Écoute du vivant Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair
samedi 7 novembre 2026 · Comédie de Caen Théâtre d'Hérouville · Hérouville-Saint-Clair
Informations pratiques
Hérouville-Saint-Clair
Petit atelier parents/enfants autour d’ À l’Écoute du vivant
Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 10:00:00
fin : 2026-11-07 11:00:00
Date(s) :
2026-11-07
Les petits ateliers Un moment magique en famille !
Venez partager un moment créatif et joyeux lors des ateliers parents/enfants. Avec les artistes, explorez l’univers des spectacles. Une expérience ludique et festive à vivre ensemble !
Les petits ateliers Un moment magique en famille !
Venez partager un moment créatif et joyeux lors des ateliers parents/enfants. Avec les artistes, explorez l’univers des spectacles. Une expérience ludique et festive à vivre ensemble !
Atelier écoute des sons animé par Juliette Lamour. .
Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr
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English : Petit atelier parents/enfants autour d’ À l’Écoute du vivant
Children’s workshops: A magical family experience!
Come and enjoy a creative and fun-filled time at our parent-and-child workshops. Join the artists as you explore the world of the performing arts. A fun and festive experience to enjoy together!
L’événement Petit atelier parents/enfants autour d’ À l’Écoute du vivant Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-07-07 par Calvados Attractivité
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