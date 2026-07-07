UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hérouville-Saint-Clair

Petit atelier parents/enfants autour d’ À l’Écoute du vivant Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair

samedi 7 novembre 2026 · Comédie de Caen Théâtre d'Hérouville · Hérouville-Saint-Clair

Petit atelier parents/enfants autour d’ À l’Écoute du vivant Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Comédie de Caen Théâtre d'Hérouville
Adresse
1 Square du Théâtre
Ville
14200 Hérouville-Saint-Clair
Département
Calvados
Tarif

Hérouville-Saint-Clair

Petit atelier parents/enfants autour d’ À l’Écoute du vivant

Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 10:00:00
fin : 2026-11-07 11:00:00

Date(s) :
2026-11-07

Les petits ateliers Un moment magique en famille !
Venez partager un moment créatif et joyeux lors des ateliers parents/enfants. Avec les artistes, explorez l’univers des spectacles. Une expérience ludique et festive à vivre ensemble !
Les petits ateliers Un moment magique en famille !

Venez partager un moment créatif et joyeux lors des ateliers parents/enfants. Avec les artistes, explorez l’univers des spectacles. Une expérience ludique et festive à vivre ensemble !

Atelier écoute des sons animé par Juliette Lamour.   .

Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29  renseignement@comediecaen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Petit atelier parents/enfants autour d’ À l’Écoute du vivant

Children’s workshops: A magical family experience!
Come and enjoy a creative and fun-filled time at our parent-and-child workshops. Join the artists as you explore the world of the performing arts. A fun and festive experience to enjoy together!

L’événement Petit atelier parents/enfants autour d’ À l’Écoute du vivant Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-07-07 par Calvados Attractivité

À voir aussi à Hérouville-Saint-Clair (Calvados)