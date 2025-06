More Womxn On Stage Festival #4 – Petit bain Paris 13 juin 2025

Pour sa quatrième édition, le More Womxn On Stage Festival vous invite pour 2 soirées exceptionnelles, à ne pas manquer, pour découvrir des artistes talentueux·se qui font la musique d’aujourd’hui ❤️‍

Cette année, on vous propose une programmation qui vous fera voyager au coeur de la pop moderne, vous fera vibrer au rythme des guitares et plonger dans la nuit au son des basses ✨

Nous proposerons également une table ronde et des masterclass, animées par des intervenant.e.s inspirant.e.s !

Vendredi 13 juin 2025 :

– Requin Chagrin

– DITTER

– Twin Blade

+ Masterclass Chorale Empowerment, Blind Test, DJ set…

Samedi 14 juin 2025 :

– Adé

– M(h)aol

– Grandmas House

– Akira et le Sabbat

– Mon Cher Guy

– Twin Blade

+ Masterclass Mission booking, Table Ronde, Bleu Reine sur le rooftop, Tatouage, Marché de Créateurices…

Rejoignez le mouvement !

Du vendredi 13 juin 2025 au samedi 14 juin 2025 :

vendredi, samedi

de 18h00 à 02h00

payant

Préventes :

– Pass vendredi 13 juin : 21 euros

– Pass samedi 14 juin : 29 euros

– Pass 2 jours : 45 euros

Sur place :

– Pass vendredi 13 juin : 26 euros

– Pass samedi 14 juin : 34 euros

– Pass 2 jours : 50 euros

Tout public.

Petit bain 7 Port de la Gare 75013 Paris

