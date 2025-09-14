Petit bal de la Seiche les dimanches avec l’orchestre Styve’s Music La Seiche Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) Cessenaz

Petit bal de la Seiche les dimanches avec l’orchestre Styve’s Music La Seiche Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) Cessenaz dimanche 14 septembre 2025.

Les dimanches l’orchestre Styve’s Music animes [la Seiche](https://lemarchedelaseiche.fr/sortir-sevrier-annecy/) avec des danses de salon : pasos /valses / fox / madisons / kuduros / sambas chacha cumbias/ mambos / tarentelles / rocks / twists /charlestons / boléros / discos / danses en ligne
Avec bar et restoration sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-14T12:00:00.000+02:00
Fin : 2025-11-30T17:30:00.000+01:00

 https://lemarchedelaseiche.fr/events/categorie/danse-sevrier-Annecy/

La Seiche Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) 35 route de Piron, Sevrier Cessenaz 74320 Haute-Savoie