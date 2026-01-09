Petit bal de la Seiche les dimanches avec orchestre La Seiche Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) Cessenaz 11 janvier – 29 mars, les dimanches

Petit bal de la Seiche avec orchestre les dimanche à La Seiche (Sevrier, 74)

Petit bal de La Seiche

Les dimanches petit bal à [la Seiche](https://lemarchedelaseiche.fr/sortir-sevrier-annecy/) avec orhestre. Danses de salon : pasos /valses / fox / madisons / kuduros / sambas chacha cumbias/ mambos / tarentelles / rocks / twists /charlestons / boléros / discos / danses en ligne

Avec bar et restoration sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-11T12:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-29T17:30:00.000+02:00

https://lemarchedelaseiche.fr/events/categorie/danse-sevrier-Annecy/

La Seiche Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) 35 route de Piron, Sevrier Cessenaz 74320 Haute-Savoie



