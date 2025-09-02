« Petit bout d’pomme » – Cie Lugana L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Foix

« Petit bout d'pomme » – Cie Lugana L'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège Foix mercredi 21 janvier 2026.

« Petit bout d’pomme » – Cie Lugana Mercredi 21 janvier 2026, 09h30, 10h45 L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Ariège

Tarif Orange : de 7€ à 15€

Début : 2026-01-21T09:30:00 – 2026-01-21T10:05:00

Fin : 2026-01-21T10:45:00 – 2026-01-21T11:20:00

Deux musiciennes emmènent les plus jeunes dans une promenade poétique et musicale qui met les sens en éveil… et invite à grandir ! Un spectacle pour s’ouvrir au monde, s’émerveiller et dialoguer en famille.

L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Foix 09000 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/petit-bout-dpomme/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}]

Pièce vocale et musicale jeune public très jeune public